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محليات

تنبيه من الجيش بشأن "نقل الأخبار".. ما علاقة الحدود اللبنانية - السورية؟

2025-07-05 | 14:49
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تنبيه من الجيش بشأن &quot;نقل الأخبار&quot;.. ما علاقة الحدود اللبنانية - السورية؟
تنبيه من الجيش بشأن "نقل الأخبار".. ما علاقة الحدود اللبنانية - السورية؟

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 1 / 7 / 2025 والمتعلق بالتدابير الأمنية للجيش عند الحدود اللبنانية السورية، تعيد قيادة الجيش التشديد على ضرورة توخي الدقة من قبل وسائل الإعلام لدى نشر أخبار تتعلق بالجيش والوضع الأمني، لا سيما  في المناطق الحدودية، لما تتركه الشائعات والأخبار غير الدقيقة من توتر داخلي وانعكاسات سلبية على الاستقرار، كما تدعو إلى العودة إلى بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
في هذا السياق، تستمر القيادة في التواصل مع السلطات السورية، وتتخذ التدابير الاعتيادية اللازمة لضبط الحدود ومنع أي مساس بالأمن".
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