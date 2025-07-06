جعجع: كفى تلاعباً بمصير لبنان تعزيزاً لموقع إيران في المفاوضات

صدر عن رئيس حزب " اللبنانية" ، البيان التالي:

"منذ أسبوعين تقريبا وحتى نسمع بمقترحات أميركية لدفع الوضع في إلى الأمام والخلاص من الاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية من جهة، ومن كل سلاح غير شرعي على أرض لبنان من جهة أخرى. وغدا يصل المبعوث الأميركي إلى لبنان والموضوع لم يناقش داخل ولم يتخّذ اي موقف رسمي حتى الآن، وفي هذه المناسبة نريد ان نعرف التالي:

أولا، هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في الترويكا اختصاراً للمؤسسات اللبنانية كلها، هذه البدعة التي خربّت لبنان؟

ثانيا، من يقوم بالتفاوض في الوقت الحاضر؟ هل أصبحت بانتظار ما سيقوله ، أم ان العكس كان يجب ان يحدث، بمعنى ان يكون حزب بانتظار قرار الحكومة اللبنانية؟

ثالثا، إن من يعمل على إضاعة هذه الفرصة سيتحمّل مسؤولية كبيرة امام اللبنانيين جميعا وأمام التاريخ.

لذلك، على الحكومة اللبنانية ان تجتمع من دون إبطاء، وان تحضِّر ردا وطنيا لبنانيا على المقترح الاميركي بما يؤمِّن فعليا، وليس خطابيا، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف اعتداءاتها، كما يؤمِّن قيام دولة فعلية تسهر هي على مصالح اللبنانيين ومستقبل أولادهم.

كفى تلاعبا بمصير لبنان واللبنانيين تعزيزا لموقع إيران في المفاوضات الدولية المقبلة".

