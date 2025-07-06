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محليات

مصادر الجديد: الرد اللبناني قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين إلى برّاك الدي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ويرتكز على حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من ج

2025-07-06 | 13:04
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مصادر الجديد: الرد اللبناني قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين إلى برّاك الدي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ويرتكز على حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من ج
مصادر الجديد: الرد اللبناني قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين إلى برّاك الدي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ويرتكز على حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من ج
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مصادر الجديد: الرد اللبناني قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين إلى برّاك الدي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ويرتكز على حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من ج

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