بالصور.. الجيش اللبناني يشارك في إخماد حرائق في ريف اللاذقية

صدر عن – مديرية التوجيه البيان الآتي:

توجهت طوافتان تابعتان للقوات الجوية منذ من مطار القليعات - عكار للمشاركة في إخماد حرائق في ريف اللاذقية، بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية، وذلك بالتنسيق بين قيادة الجيش والسلطات السورية.



