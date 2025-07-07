بري استقبل باراك: الإجتماع كان جيداً وآخذاً مصلحة لبنان ومطالب حزب الله

استقبل رئيس في مقر الرئاسة الثانية في الأميركيّ في تركيا الموفد الخاص إلى وسوريا توماس براك والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان والمستشار الإعلامي للرئيس ، وتناول اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة ، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .

