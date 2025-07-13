بلدية بتبيات - المتن: استخبارات الجيش توقف 10 اشخاص مشتبه بهم كان بحوزتهم أسلحة ومعدات عسكرية ومناظير ليلية

النائب محمد خواجة لـ الجديد: من يمنع الذبح عني إذا تمّ تجريدي من سلاحي؟ وهذا الملف لا شأن لأميركا وإسرائيل فيه بل الداخل اللبناني يتشاور في سبيل حلّه