الحرارة تتخطى الـ 32 درجة!

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، ويكون حارا نسبيا في المناطق الداخلية من لبنان، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل، تنشط الرياح بخاصة شمال شرق البلاد.

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، كما تبقى الرياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر (متر ونص تقريبا).

الأربعاء:

غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 45 كلم/س شمال البلاد.

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع في نسبة الرطوبة، كما تبقى درجات الحرارة من دون تعديل .

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س، ناشطة شمال البلاد .

-الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 758ملم زئبق.

-ساعة شروق : 5,37

-ساعة غروب الشمس: 19,50