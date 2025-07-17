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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

2025-07-17 | 05:43
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كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس ، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يؤدي إلى تشكل ضباب كثيف خلال الفترة المسائية بدءا من ارتفاعات منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و 32، طرابلس بين 20 و 31، زحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

قليل الغيوم إجمالا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، يتشكل الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة،  وتنشط الرياح أحيانا شمال البلاد.

الجمعة:  

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يؤدي إلى تشكل ضباب كثيف خلال الفترة المسائية بدءا من ارتفاعات منخفضة.

السبت:  

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وانخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة ، في الداخل من 19 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س، تنشط شمالا فتصل الى 45 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60 و 85 %.

حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 28درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,39

-ساعة غروب الشمس: 19,49

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