اتفاق لوقف النار بين سوريا وإسرائيل.. باراك: لنزع السلاح!

أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، التوصل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، عقب تدخل تل أبيب هذا الأسبوع في الصراع بين القوات الحكومية والجماعات الدرزية والعشائر البدوية في محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأشار باراك، في بيان على منصة "إكس"، إلى أن الاتفاق الجديد يحظى بدعم تركيا والأردن ودول مجاورة، داعيا مكونات المجتمع السوري إلى نزع السلاح والعمل لبناء هوية وطنية موحدة تعيش بسلام مع جيرانها.

وجاء ذلك مع استمرار الاشتباكات في السويداء وبعد أيام من تصاعد التوترات، بما في ذلك غارات جوية إسرائيلية استهدفت دمشق ومواقع عسكرية سورية، بزعم "حماية الأقلية الدرزية".

