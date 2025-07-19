ساعات حاسمة قبل وصول برّاك.. وحزب الله يستعد للأسوأ!

وهذه الضمانات غير متاحة في الورقة التي تعمل اللجنة الثلاثية حاليا للرد عليها، علما بأن شروطها حاسمة زمنيا وقاسية تنفيذيا، وفي المعلومات أن يرفض رفضا قاطعا ورقة باراك وكل ما يتصل بها من إجراءات ومراحل في آلية التطبيق، وهو بعيد عن مندرجاتها، رغم محاولات حثيثة لإيجاد مخرج لبناني قبل وصول براك، وبحسب مصادر متابعة فإن حزب يرى في الورقة صك استسلام وهو غير معني بها ولا بأي ردود لبنانية عليها.وتضيف المعلومات أن الأمين العام لحزب الله الشيخ تقصد في كلامه يوم الجمعة تأكيد أن لا تباينات مع ، إلا أن مصادر مطلعة على المفاوضات تشير الى تباينات عدة في مقاربة بعض النقاط في ورقة باراك.