الرئيس عون يسلّم برّاك "مذكرة شاملة"

إستقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، الموفد الرئاسي الأميركي توماس براك، في حضور السفيرة الأميركية لدى ،

وسلّمه مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به منذ إعلان 27تشرين الثاني 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مروراً خصوصاً بخطاب ، وذلك حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية. كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في ، بما يحفظ وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين.