بالفيديو: حريق كبير في طرابلس!

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ألمه العميق لغياب الرحباني، وكتب:"زياد الرحباني لم يكن مجرد فنان، بل كان حالة فكرية وثقافية متكاملة. وأكثر، كان ضميرًا حيًّا، وصوتًا متمرّدًا على الظلم، ومرآةً صادقة للمعذبين والمهمّشين. كتب وجع الناس، وعزف على أوتار الحقيقة من دون مواربة. من خلال مسرحه الهادف وموسيقاه المتقدة بالإبداع، قدّم رؤية فنية فريدة، وفتح نوافذ جديدة في التعبير الثقافي اللبناني