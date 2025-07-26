وداعاً زياد الرحباني.. لبنان يبكي أيقونة الكلمة واللحن

وأضاف: "كان امتدادًا طبيعيًا للعائلة الرحبانية التي أعطت الكثير من نذر والكرامة. وإذ نعزّي العائلة الرحبانية، نتوجّه بالتعزية الخاصة إلى السيدة ، سفيرتنا إلى النجوم، في هذا المصاب الجلل، فقلوبنا معها".

ومن جهته، قال رئيس الحكومة : "بغياب زياد الرحباني، يفقد لبنان فنانًا مبدعًا استثنائيًّا وصوتًا حرًّا ظلّ وفيًّا لقيم العدالة والكرامة. من على خشبة المسرح، وفي الموسيقى والكلمة، قال زياد ما لم يجرؤ كثيرون على قوله، ولامس آمال اللبنانيين وآلامهم على مدى عقود. بصراحته الجارحة، زرع وعيًا جديدًا في وجدان الثقافة الوطنية. أتقدّم من القلب بأحرّ التعازي لعائلته، ولكل اللبنانيين الذين أحبّوه واعتبروه صوتهم".

وتوجه الرئيس إلى السيدة فيروز معزباً: "برحيل زياد الرحباني، يخسر لبنان قيمة فنية وموسيقية عالمية. احر التعازي لعائلته وبخاصة للسيدة والدته فيروز، اطال بعمرها".

أما وزير الثقافة ، فعبّر عن حزنه العميق قائلاً: "كنا نخاف من هذا ، لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة. تحوّلت الخطط لمداواته في لبنان أو في الخارج إلى مجرّد أفكار بالية، لأن زيادًا لم يعد يجد القدرة على تصوّر العلاج. رحم الله رحبانيًا مبدعًا، سنبكيه بينما نردّد أغانٍ له لن تموت".