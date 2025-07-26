إصرار دولي: حصر السلاح كاملاً وعاجلاً!

إصرار أميركي على سحب السلاح، وتحذير من عدم الإستجابة، فمع أجواء سلبية تلقاها حول الرد اللبناني ومقترح الرئيس نبيه ومهلة الاشهر المقبلة، وقبل تسلم لبنان أي جواب رسمي.



كشفت مصادر سياسية رفيعة للجديد، أن "الرسائل التحذيرية تصل إلى حول إمكانية إقدام اسرائيل على ضربة في الأيام المقبلة للضغط على لبنان لتنفيذ شروط حصر السلاح".



وبحسب مصادر دبلوماسية فإن "الرد الأولي السلبي أتى بعد مغادرة براك "مباشرة"/مع تلقي لبنان رسائل دولية برفض مقترح الرئيس بري الذي يحظى بموافقة فقط / في مقابل إصرار الدولي على ضرورة التزام لبنان بالأجندة الدولية وسحب السلاح كاملا وعاجلا، مع التشديد على ما أعلنه باراك عبر الجديد عن مهلة آب، و إطار زمني مدته أسبوعان فقط أمام الحكومة اللبنانية لكي تعلن حصر السلاح من على طاولة .



قضائيا، وبعد تعطيل قسري منذ عام 2017، يوقع يوم الاثنين لائحة التشكيلات التي تشمل ما يفوق اربعمئة وخمسين قاضيا في المحاكم اللبنانية، وفي معلومات الجديد أن وزير العدل عادل سيوقع التشكيلات القضائية يوم الثلثاء بعد إحالتها اليه، علما بانها أتت وللمرة الأولى بعد مقابلات مع عدد غير قليل من القضاة، و إصرار مجلس القضاء الأعلى على تشكيلات بمعايير النزاهة، وهو ما كان أبلغه رئيس الجمهورية يوم الجمعة الى المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، معتبرا أنه مؤتمن على موقعه، وداعيا إياه الى أن يكون عين ، بعيدا عن التدخلات والمحسوبيات، حتى انه قال له " لو ابني طلب ما ترد اشتغل قانون، وحتى لو أنا طلبت كمان "اشتغل قانون".