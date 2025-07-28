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محليات

من رتبة كومندور.. وسام الارز الوطني لزياد الرحباني (فيديو)

2025-07-28 | 10:03
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من رتبة كومندور.. وسام الارز الوطني لزياد الرحباني (فيديو)
من رتبة كومندور.. وسام الارز الوطني لزياد الرحباني (فيديو)

قدّم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام التعازي بوفاة الفنان زياد الرحباني لعائلته، خلال مراسم الوداع التي أقيمت في كنيسة رقاد السيدة – المحيدثة، بكفيا، وسلّم العائلة وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور باسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكريمًا لمسيرته الفنية والوطنية الفريدة.

وألقى الرئيس سلام كلمة جاء فيها:
"أتكلّم حيث تختنق الكلمات.
أقف بخشوع أمام الأم الحزينة، والعائلة، والأصدقاء، ولبنان كله شريك في هذا الحزن الكبير.
زياد المبدع العبقري،
كنتَ أيضًا صرخة جيلنا الصادقة، الملتزمة قضايا الإنسان والوطن.
وقد قلتَ ما لم يجرؤ الكثيرون منّا على قوله.
أما بالنسبة لـ "بكرا شو"،
فللأجيال القادمة، ستبقى يا زياد صوت الجمال والتمرّد،
وصوت الحق والحقيقة حين يصير السكوت خيانة.
أيها الأحبّة،
قرّر السيّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
منح الفقيد الغالي وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور،
وقد كلّفني – فتشرّفت – أن أُسلّمه اليوم إلى العائلة الكريمة، متقدّمًا منها، باسم السيّد الرئيس وباسمي الشخصي، بأحرّ التعازي،
سائلاً القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح عليائه،
وأن يُلهم عائلته ومحبّيه الصبر والعزاء".
 
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