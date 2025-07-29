بشأن سلاح حزب الله.. نصيحة للرئيس عون!

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علمت "نداء الوطن" من أوساط سياسية مواكبة لملف سلاح "حزب الله" أن رئيس الجمهورية "ما زال يضع ملف السلاح بين يديه وليس هناك استعداد لديه لوضع الملف على طاولة ، علمًا أن الرئيس عون قد تلقى نصيحة بوضع الملف على طاولة مجلس الوزراء ما يشكل مخرجًا حتى لرئيس الجمهورية بعدما حاول ولم يفلح في معالجته ما يقتضي الرجوع إلى مجلس الوزراء"