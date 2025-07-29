جعجع: سلاح "حزب الله" لا يخيف إسرائيل

وحذَّر جعجع في حوار مع «الشرق الأوسط» من الاستمرار في «التمايل يميناً ويساراً» وعدم حل مسألة هذا السلاح، عادَّاً أن أمام خيارين، أولهما اتخاذ قرار حكومي بحل التنظيمات العسكرية والأمنية، أو مواجهة صيف ساخن، أو في أحسن الأحوال صيف سيئ».

وقال: «الآن ترى كله يضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، بينما لا نسمع واحدة عمّا تفعله في لبنان.

وأضاف: علينا أن نجمع نقاط القوة للاستقواء على إسرائيل، ونحن لدينا نقاط قوة خارجية تبدأ بعلاقاتنا مع ، وفي مقدمتها المملكة السعودية، وصولاً إلى دول الغرب وعلى رأسها أميركا، لنستطيع من خلالها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأن نُخرِج إسرائيل من أرضنا ونعود إلى الوضع الطبيعي في لبنان».