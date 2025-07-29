"رويترز": المدانون الستة بقتل جندي "اليونيفيل" الأيرلندي جميعهم من حزب الله

قال مصدران قضائيان لـ "رويترز"، الثلاثاء إن المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت أحكاماً على ستة أشخاص في قضية مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في جنوب عام 2022، وذكر مصدر أمني لبناني إن الستة جميعهم أعضاء في .

ولم يرد مكتب الإعلامي بعد على طلب للتعليق.

وقالت المصادر القضائية إنه حُكم على رجل واحد غيابياً بالإعدام، وحُكم على آخر بالسجن ثلاثة أشهر وعلى أربعة آخرين بدفع غرامات بين 1100 و2200 . وبرأت المحكمة رجل .

وذكرت المصادر القضائية أن الرجل المحكوم عليه غيابياً هو عياد. وقال المصدر الأمني إن عياد احتجز لفترة وجيزة على ذمة القضية قبل إطلاق سراحه. ولم يتسن الوصول إليه للتعليق.

وقتل الجندي (23 عاما)، الذي كان ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في (اليونيفيل)، في 15 الأول/ ديسمبر 2022 عندما تعرضت سيارة كان يستقلها لإطلاق نار في جنوب لبنان.

وفي كانون الثاني/ يناير 2023، اتهمت المحكمة العسكرية اللبنانية سبعة أشخاص في الهجوم. وفي حزيران/ من ذلك العام، حددت وثيقة صادرة عن المحكمة أن بعضهم أعضاء في حزب .

وتراوحت التهم الموجهة إلى الرجال السبعة بين القتل وإتلاف مركبة.

ورحبت اليونيفيل في بيان مكتوب الثلاثاء باختتام عملية المحاكمة و"التزام لبنان بتقديم الجناة إلى العدالة".

