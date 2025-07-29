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محليات

"رويترز": المدانون الستة بقتل جندي "اليونيفيل" الأيرلندي جميعهم من حزب الله

2025-07-29 | 15:27
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&quot;رويترز&quot;: المدانون الستة بقتل جندي &quot;اليونيفيل&quot; الأيرلندي جميعهم من حزب الله
"رويترز": المدانون الستة بقتل جندي "اليونيفيل" الأيرلندي جميعهم من حزب الله

قال مصدران قضائيان لـ "رويترز"، اليوم الثلاثاء إن المحكمة العسكرية اللبنانية أصدرت أحكاماً على ستة أشخاص في قضية مقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان عام 2022، وذكر مصدر أمني لبناني إن الستة جميعهم أعضاء في حزب الله.

ولم يرد مكتب حزب الله الإعلامي بعد على طلب للتعليق.
وقالت المصادر القضائية إنه حُكم على رجل واحد غيابياً بالإعدام، وحُكم على آخر بالسجن ثلاثة أشهر وعلى أربعة آخرين بدفع غرامات بين 1100 و2200 دولار. وبرأت المحكمة رجل سابع.
وذكرت المصادر القضائية أن الرجل المحكوم عليه غيابياً هو محمد عياد. وقال المصدر الأمني إن عياد احتجز لفترة وجيزة على ذمة القضية قبل إطلاق سراحه. ولم يتسن الوصول إليه للتعليق.
وقتل الجندي شون روني (23 عاما)، الذي كان ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2022 عندما تعرضت سيارة كان يستقلها لإطلاق نار في جنوب لبنان.
وفي كانون الثاني/ يناير 2023، اتهمت المحكمة العسكرية اللبنانية سبعة أشخاص في الهجوم. وفي حزيران/ يونيو من ذلك العام، حددت وثيقة صادرة عن المحكمة أن بعضهم أعضاء في حزب الله.
وتراوحت التهم الموجهة إلى الرجال السبعة بين القتل وإتلاف مركبة.
ورحبت اليونيفيل في بيان مكتوب اليوم الثلاثاء باختتام عملية المحاكمة و"التزام لبنان بتقديم الجناة إلى العدالة".
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"رويترز": المدانون الستة بقتل جندي "اليونيفيل" الأيرلندي جميعهم من حزب الله

محليات

حزب الله

اليونيفيل

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