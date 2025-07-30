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محليات

التشكيلات القضائية: سامي صادر مدعي عام جبل لبنان

2025-07-30 | 09:16
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التشكيلات القضائية: سامي صادر مدعي عام جبل لبنان
التشكيلات القضائية: سامي صادر مدعي عام جبل لبنان
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التشكيلات القضائية: سامي صادر مدعي عام جبل لبنان

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كلام إعلامي "لبناني" في قصر الرئيس الجزائري

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفداً إعلامياً لبنانياً، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى الجزائر.

وتم خلال اللقاء عرض واقع الإعلام العربي، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الإعلامية بين البلدين.

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كلام إعلامي "لبناني" في قصر الرئيس الجزائري

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفداً إعلامياً لبنانياً، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون إلى الجزائر.

وتم خلال اللقاء عرض واقع الإعلام العربي، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الإعلامية بين البلدين.

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف 5 أشخاص من الجنسية السورية، خلال عملية نوعية نفّذتها مفرزة استقصاء جبل لبنان في محلة طريق المطار، بعد الاشتباه بقيامهم بترويج المخدرات في مناطق جونية والمعاملتين وطريق المطار.

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قال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إن إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار "من أجل الضغط علينا"، مشيرا إلى أن السلاح "شأن داخلي".

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قال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إن إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار "من أجل الضغط علينا"، مشيرا إلى أن السلاح "شأن داخلي".

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