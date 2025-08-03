قبل الثلاثاء.. هذا ما سيفعله الرئيس عون مع "حزب الله" (نداء الوطن)

تُعقد جلسة مفصليّة لمجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء في القصر الجمهوري، ستناقش خصوصًا ملف حصر السلاح بيد الشرعية الدولية، وسط جهود مكّثفة لضمان الخروج بصيغة تتوافق عليها الأطراف كافة، بما يحول دون تفجير الحكومة أوّلاً، وعودة شبح الحرب ثانيًا.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ" " أنّ المشاورات مستمرة بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة والمجلس النيابي ، وستتواصل حتى الساعات ما قبل جلسة الحكومة المقرّرة الثلاثاء، من أجل الخروج بالسيناريو الأفضل لملف السلاح، على أن يُعقد لقاء، للهدف نفسه، في الساعات القليلة المقبلة بين عون وبري.

في هذا الإطار، علمت "نداء " أن الرئيس عون سيكثّف اتّصالاته بـ" " وبري، من أجل إقناعهما بألا خيار سوى العودة إلى كنف الدولة التي تحمي الجميع، وأنّ الاستمرار بالتعنّت قد يؤدي الى إشعال الحرب مجدّدًا، في حين سيعمل بري على تدوير الزوايا لكي لا تنفجر الحكومة من الداخل.