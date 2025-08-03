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محليات

العرقوب وحاصبيا.. جولة تعزيز الوحدة والعيش المشترك

2025-08-03 | 03:54
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العرقوب وحاصبيا.. جولة تعزيز الوحدة والعيش المشترك
العرقوب وحاصبيا.. جولة تعزيز الوحدة والعيش المشترك

جال وفد من هيئة أبناء العرقوب برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد حمدان على فعاليات ومشايخ منطقة حاصبيا بمشاركة أعضاء قيادة الهيئة كل من الدكتور علي حديد والمحامي قاسم صعب ومختاري الهبارية قاسم نجم وعرفات عيسى والمختار السابق محمد زكي شبلي والاخ محمد عقل، وأمين عام الجالية اللبنانية في التوغو الأخ مصطفى قاسم صعب ومختاري شبعا محمد هاشم وجمال مركيز.

وشملت الجولة واللقاءات كل من ممثل شيخ العقل في منطقة مرجعيون وحاصبيا الشيخ 
وسام سليقا، الشيخ فندي شجاع، الشيخ سليمان شجاع، الشيخ نديم بدوي بحضور مختار حاصبيا أمين زويهد، الشيخ حسان جنبلاط بحضور مدير المركز الإسلامي في حاصبيا الشيخ مسعد نجم،المفكر والمؤرخ الشيخ غالب سليقا والعقيد الدكتور رواد سليقا.
وكانت مناسبة أكد خلالها حمدان بإسم الهيئة على تعزيز وتمتين أواصر الوحدة والتعاون بين أبناء منطقة حاصبيا والعرقوب ومرجعيون التي تعتبر نموذجا يحتذى على صعيد لبنان لما تجسده من تنوع وعيش مشترك على مر الزمن، وكان تأكيد على نبذ كل ما من شأنه إثارة الفتن والنعرات التي لا تمت إلى أبناء المنطقة وطبيعتها بأي صلة. 
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