العرقوب وحاصبيا.. جولة تعزيز الوحدة والعيش المشترك

وشملت الجولة واللقاءات كل من ممثل شيخ العقل
في منطقة مرجعيون وحاصبيا الشيخ
وسام سليقا، الشيخ فندي شجاع، الشيخ سليمان شجاع، الشيخ نديم بدوي بحضور مختار حاصبيا أمين زويهد
، الشيخ حسان جنبلاط بحضور مدير المركز الإسلامي
في حاصبيا الشيخ مسعد نجم،المفكر والمؤرخ الشيخ غالب سليقا والعقيد الدكتور رواد سليقا.
وكانت مناسبة أكد خلالها حمدان بإسم الهيئة على تعزيز وتمتين أواصر الوحدة
والتعاون بين أبناء منطقة حاصبيا والعرقوب ومرجعيون التي تعتبر نموذجا يحتذى على صعيد لبنان
لما تجسده من تنوع وعيش مشترك
على مر الزمن، وكان تأكيد على نبذ كل ما من شأنه إثارة الفتن والنعرات التي لا تمت إلى أبناء المنطقة وطبيعتها بأي صلة.