العرقوب وحاصبيا.. جولة تعزيز الوحدة والعيش المشترك

جال وفد من هيئة أبناء العرقوب برئاسة رئيس الهيئة الدكتور حمدان على فعاليات ومشايخ منطقة بمشاركة أعضاء قيادة الهيئة كل من الدكتور علي حديد والمحامي صعب ومختاري الهبارية قاسم نجم وعرفات والمختار السابق محمد زكي شبلي والاخ محمد عقل، وأمين عام الجالية اللبنانية في التوغو الأخ مصطفى قاسم صعب ومختاري شبعا وجمال مركيز.



وشملت الجولة واللقاءات كل من ممثل شيخ في منطقة مرجعيون وحاصبيا الشيخ

وسام سليقا، الشيخ فندي شجاع، الشيخ سليمان شجاع، الشيخ نديم بدوي بحضور مختار ، الشيخ حسان جنبلاط بحضور مدير في حاصبيا الشيخ مسعد نجم،المفكر والمؤرخ الشيخ غالب سليقا والعقيد الدكتور رواد سليقا.

وكانت مناسبة أكد خلالها حمدان بإسم الهيئة على تعزيز وتمتين أواصر والتعاون بين أبناء منطقة حاصبيا والعرقوب ومرجعيون التي تعتبر نموذجا يحتذى على صعيد لما تجسده من تنوع وعيش على مر الزمن، وكان تأكيد على نبذ كل ما من شأنه إثارة الفتن والنعرات التي لا تمت إلى أبناء المنطقة وطبيعتها بأي صلة.