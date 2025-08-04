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محليات

بلاسخارت: ضحايا مرفأ بيروت يستحقون العدالة الآن

2025-08-04 | 02:13
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بلاسخارت: ضحايا مرفأ بيروت يستحقون العدالة الآن
بلاسخارت: ضحايا مرفأ بيروت يستحقون العدالة الآن

عبّرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت عن تضامنها مع جميع المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت، "الذين لا يزال عدد كبير منهم يسعى بشجاعة لتحقيق العدالة".

وشددت بعد لقائها الأسبوع الماضي مع عائلات بعض الضحايا، على أنّ "التقدّم في المسار القضائي بات ضرورةً لا تحتمل مزيدا من التأجيل".

وقالت في بيان: "بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة. فالضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة. ويستحقونها الآن".

وفيما رحّبت بالزخم الأخير في مسار التحقيق، وبالخطوات الإيجابية نحو تعزيز مؤسسات الدولة، أكدت هينيس-بلاسخارت "ضرورة أن تعمل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالانفجار".

كما هنأت البرلمان اللبناني على إقرار قانون استقلالية القضاء، معتبرةً أنّه مساهمة مهمّة في إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني والمؤسسات التي أقيمت لخدمته.
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