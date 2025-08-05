بالفيديو: مناصرو "حزب الله" على الأرض!

مناصرون لـ"حزب الله" بمَسيرة عبر الدراجات النارية في #الضاحية_الجنوبية تزامنا وجلسة مجلس الوزراء التي تناقش حصر السلاح pic.twitter.com/V25nMO4BPQ
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الحكومة اللبنانية قرار ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان.
قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "أكّدنا وقوف حزب الكتائب إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وكنّا ننتظر هذا اليوم وفخورون بالجرأة التي تمتّع بها عون والحكومة من أجل بناء دولة لجميع اللبنانيين".