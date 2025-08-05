بالفيديو: مناصرو "حزب الله" على الأرض!

جابت مسيرات دراجات نارية لمناصرين من "حزب الله" شوارع الضاحية الجنوبية وطريق المطار، رافعين أعلام الحزب ومطلقين الهتافات، وفي المقابل اتخذ تدابير استثنائية عبر انتشار العناصر في المناطق التي تربط الضاحية في . وتزامنت هذه التحركات مع انعقاد جلسة لبحث مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.



