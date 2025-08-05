طعَنَ 3 ضباط وفرّ هاربًا.. هذا ما حدث في صور!

وقد فرّ المعتدي ومن كان برفقته من المكان فور وقوع الحادث، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيقات.
ويُذكر أن فوج التدخل في الجيش كان قد داهم الاستراحة سابقًا بحثًا عن مطلوبين.
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان الحكومة اللبنانية قرار ضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان.
كتب النائب ميشال دويهي عبر إكس:
قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: "أكّدنا وقوف حزب الكتائب إلى جانب الرئيس عون والحكومة ورئيسها وكنّا ننتظر هذا اليوم وفخورون بالجرأة التي تمتّع بها عون والحكومة من أجل بناء دولة لجميع اللبنانيين".