وزارة الخارجية ترفض تصريحات عراقجي: مساسٌ بسيادة لبنان!

صدر عن والمغتربين البيان الآتي:

إن التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الايراني السيد ، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، هي مرفوضةٌ ومدانة وتشكّل مساساً بسيادة ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية.



إن العلاقات بين الدول لا تُبنى الا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية، ومن غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار ومؤسساتها وعلى حسابها.