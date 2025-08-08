الأخبار
محليات

"سلّم سلاحك يعني سلّم شرفك".. مواقف تصعيدية للنائب محمد رعد!

2025-08-08 | 14:55
&quot;سلّم سلاحك يعني سلّم شرفك&quot;.. مواقف تصعيدية للنائب محمد رعد!
"سلّم سلاحك يعني سلّم شرفك".. مواقف تصعيدية للنائب محمد رعد!

أشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​، إلى أن "العدو الإسرائيلي لم يستطع استيعاب حل لمشكلة جبهة واحدة من الجبهات التي فتحها"، مضيفًا: "قرار العدو حول احتلال غزة يعني أنه فتح على نفسه ملفًا جديدًا".

وفي مقابلة تلفزيونية، لفت إلى أنّ "اتفاق 17 آيار لم يستمر 6 أشهر"، وقال: نحن في مرحلة يصر الأميركي على جدول زمني لتنفيذ ما طلبه من الحكومة، لأن الوقت لا يمر لمصلحة العدو وليس فقط للضغط علينا".

وشدد رعد على أنّ "قرار سحب السلاح مرتجل وفرضته الاملاءات وليس قراراً سيادياً ونزعت عنه الميثاقية الوطنية، وهو قرار يقول من اتخذه إنّه تم اتخاذه نتيجة الضغوط"، موضحًا أنّ "القرار خطير على مستوى البلد ويكشف للعدو ساحة العبث في الاستقرار الداخلي وقد يكون الهدف منه أن يكون هناك مشكلة داخلية بدل من أن يكون مشكلة لبنانية إسرائيلية".

وقال: "سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر واحدث توازن ردع مع العدو واسقط مشروعه التوسعي"، موضحًا أنّ "جدوى السلاح أن تبقى مواطنًا شريفًا"، مشددًا على أنّ "تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار، وأن تقول سلم سلاحك يعني انك تقول سلم شرفك ".

وأشار رعد إلى "أننا مع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها عندما تكون قادرة على دفع الاحتلال واجباره على الانسحاب وحماية البلد".

وشدد على أنّ "الجيش يمثل الجميع في تركيبته وقوته أنه حيادي ولا يجب أن يكون مع جهة ما".

ولفت رعد إلى "أننا حاولنا أن يصححوا القرار وشارك الوزراء بالجلسة سعيًا للتصحيح، لكن اصروا على مناقشة ورقة الموفد الأميركي توم براك"، مؤكدًا "أنني لا أضع رئيس الجمهورية جوزاف عون في خانة رئيس الحكومة نواف سلام".
 
 
 
