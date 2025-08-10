"تحذير" لكي لا يتكرّر حادث زبقين.. واتصالات لتفادي الانزلاق الخطير! (الجمهورية)
كتبت صحيفة "الجمهورية": "في الشأن السياسي الداخلي، تترقب الأوساط عودة الموفد الأميركي توم برّاك بعد تسعة أيام، حيث من المتوقع أن تحمل هذه الزيارة إشادة بقرار الحكومة في وضع البلد على السكة الصحيحة.
إلى ذلك، أفادت مصادر متابعة باستمرار الاتصالات لاستكمال النقاش على أكثر من مستوى لتفادي الانزلاق إلى لعبة الشارع، مشيرة إلى أن حزب الله
طلب وساطة قطرية قبل اتخاذ الحكومة قرار حصرية السلاح إلا ان مصير هذه الوساطة يرتبط بمدى جديتها والنتيجة التي تتوصل اليها".