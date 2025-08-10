حريق كبير في فقرا (فيديو)

حريق كبير في فقرا
أفادت مراسلة "الجديد" بإندلاع حريق في منطقة فقرا - كفردبيان، بالقرب من مستديرة أميل لحود.
وبحسب المعلومات الأولية الحريق سببه اندلاع حريق بأحد خزانات المازوت
وهناك صعوبة باخماد الحريق بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال بالطابق السفلي للمبنى
وتعمل فرق الدفاع المدني… pic.twitter.com/FoubZzdEtf
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) August 10, 2025
قال وزير المال ياسين جابر: "يؤسفني أن تتسارع التطورات السياسية في لبنان وأنا في الخارج، محكوم بارتباطات مسبقة حالت دون مشاركتي في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء، لكن ورغم غيابي عنهما، فإن مواقفي التي يعرفها الجميع واضحة لا لبس فيها، وهي أن حماية أهلنا وشعبنا أساس الأسس، ومن أولوية الأولويات، وأن الوحدة الوطنية المجبولة بالكرامة والسيادة الكاملة التي لا تحتمل أي انتقاص ولو مقدار ذرة واحدة، ثابتة من الثوابت التي ترتقي الى مستوى القدسية.