محليات

السفير السعودي يزور طرابلس لتعزيز التعاون المشترك

2025-08-10 | 10:21
السفير السعودي يزور طرابلس لتعزيز التعاون المشترك
السفير السعودي يزور طرابلس لتعزيز التعاون المشترك

قام السفير السعودي في لبنان الدكتور وليد بن عبدالله بخاري، برفقة المستشار راجح العتيبي، بزيارة إلى نواب وشخصيات بارزة في مدينة طرابلس. خلال الزيارة، تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك. السفير بخاري أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

 كما تم التطرق إلى عدد من المواضيع المحلية والاقتصادية التي تهم مدينة طرابلس والمنطقة. الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات السعودية اللبنانية وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين.

محليات

لبنان

طرابلس

وليد بخاري

السعودية

فيصل كرامي

ريفي

محليات

لبنان

طرابلس

وليد بخاري

السعودية

فيصل كرامي

ريفي

Aljadeed
مرقص معزيًا بشهداء الجيش: "قدّموا أرواحهم فداءً للوطن"
وصول جثامين شهداء الجيش اللبناني إلى المستشفى العسكري في بدارو (فيديو)

بعد تغيبه عن جلسة مجلس الوزراء ياسين جابر يوضح: مواقفي معروفة
14:56

بعد تغيبه عن جلسة مجلس الوزراء ياسين جابر يوضح: مواقفي معروفة

قال وزير المال ياسين جابر​: "يؤسفني أن تتسارع التطورات السياسية في ​لبنان​ وأنا في الخارج، محكوم بارتباطات مسبقة حالت دون مشاركتي في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء، لكن ورغم غيابي عنهما، فإن مواقفي التي يعرفها الجميع واضحة لا لبس فيها، وهي أن حماية أهلنا وشعبنا أساس الأسس، ومن أولوية الأولويات، وأن ​الوحدة الوطنية​ المجبولة بالكرامة و​السيادة الكاملة​ التي لا تحتمل أي انتقاص ولو مقدار ذرة واحدة، ثابتة من الثوابت التي ترتقي الى مستوى القدسية.

14:56

بعد تغيبه عن جلسة مجلس الوزراء ياسين جابر يوضح: مواقفي معروفة

قال وزير المال ياسين جابر​: "يؤسفني أن تتسارع التطورات السياسية في ​لبنان​ وأنا في الخارج، محكوم بارتباطات مسبقة حالت دون مشاركتي في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء، لكن ورغم غيابي عنهما، فإن مواقفي التي يعرفها الجميع واضحة لا لبس فيها، وهي أن حماية أهلنا وشعبنا أساس الأسس، ومن أولوية الأولويات، وأن ​الوحدة الوطنية​ المجبولة بالكرامة و​السيادة الكاملة​ التي لا تحتمل أي انتقاص ولو مقدار ذرة واحدة، ثابتة من الثوابت التي ترتقي الى مستوى القدسية.

مسيرات عبر الدراجات النارية لمناصري "حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت
15:32
15:32
بعد تغيبه عن جلسة مجلس الوزراء ياسين جابر يوضح: مواقفي معروفة
14:56
14:56
مراسلة الجديد: مورغان اورتاغوس سترافق توم باراك في زيارته لبنان في ١٨ الجاري
14:16
14:16
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان
13:21
13:21
معلومات الجديد: بيروت ستشهد زحمة موفدين دوليين أبرزهم لودريان وتوم باراك بالاضافة الى امكانية وصول المبعوث السعودي يزيد بن فرحان
13:04
13:04
مصادر سياسية للجديد: حزب الله سيسعى الى عودة الحكومة عن قرارها الا أن هذا الأمر يبدو متعذراً بسبب ضرورة التزام لبنان بالشروط الدولية لاعادة دعمه
13:02
13:02
