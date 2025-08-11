الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

قبيل مغادرته الى القاهرة... دريان: لا تبنوا الوطن بالتخوين والتصعيد

2025-08-11 | 08:04
قبيل مغادرته الى القاهرة... دريان: لا تبنوا الوطن بالتخوين والتصعيد
قبيل مغادرته الى القاهرة... دريان: لا تبنوا الوطن بالتخوين والتصعيد

غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بيروت متوجها الى مصر تلبية لدعوة رسمية من مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور الشيخ نظير عياد للمشاركة في المؤتمر الإسلامي الدولي بعنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

وقال المفتي دريان قبيل مغادرته: لبنان يعيش أيام مفصلية في تاريخه وعلى أبناء الوطن الواحد التعاون لبناء الدولة  بالالتفاف  حوّل المؤسسات الشرعية ودعم الحكم والحكومة في المسيرة الإصلاحية و الانقاذية التي بدأت طلائعها تظهر في شتى الأمور التي تهم الوطن والمواطن، والتجريح والتخوين والتحريض والتصعيد لا يبني الوطن ولا يخدم المصالح اللبنانية  التي هي بحاجة إلى الكلمة الطيبة والحكمة والتعقل وتخفيف الاحتقان ونبذ الفتن والتعامل على أسس ومبادئ ومفاهيم بناء الدولة ومؤسساتها 
أضاف: لبنان بحاجة إلى سواعد جميع أبنائه  لمؤازرة مؤسسات الدولة للنهوض وعودة الانتظام العام في مرافقها وبخاصة الخدماتية من كهرباء وماء واستشفاء ، ولا يمكن أن تسير الأمور بشكل صحيح إلا بقرارات صارمة لتحقيق الإصلاحات ليعود الوطن إلى طبيعته.
وتابع: لن يساعدنا احد إذا لم نساعد انفسنا أولا وهذا يتطلب وحدة وطنية حقيقية مهما حصل من تباين في وجهات النظر بين اللبنانيين.
أضاف: الأشقاء العرب والدول الصديقة بانتظارنا إذا صدقنا مع انفسنا واعدنا بناء دولتنا على أسس واضحة والتزمنا قرارات حكومتنا المؤتمنة على مصلحة بلدنا وناسنا، كفانا نزاعات وخلافات سياسية فلنضع نصب أعيننا أن وطننا لا يستقيم إلا باتحادنا .
وكان في استقبال المفتي دريان في مطار القاهرة مفتي مصر الشيخ نظير عياد والقائم بأعمال سفارة لبنان في مصر رحاب او زين والعديد من عماء دار الافتاء المصرية.
وشدد المفتي دريان على تعزيز العلاقات بين دار الفتوى في جمهورية لبنان ودار الفتوى في جمهورية مصر العربية لما فيه مصلحة البلدين.
وثمن حرص مصر على سلامة وأمن لبنان واللبنانيين،
