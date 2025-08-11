في مدينة صور.. كلاب شاردة تهاجم المارة

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أكد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله "أوهام ساذجة". وذكر أن ملحمة أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة.
في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية موجة حر شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، تساقطت ظهر اليوم أمطار مفاجئة في عدد من المناطق، أبرزها الهرمل وعكار. هذه الظاهرة التي بدت غريبة على البعض، أثارت تساؤلات حول أسبابها رغم ارتفاع الحرارة.