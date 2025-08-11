في مدينة صور.. كلاب شاردة تهاجم المارة

في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية موجة حر شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، تساقطت ظهر اليوم أمطار مفاجئة في عدد من المناطق، أبرزها الهرمل وعكار. هذه الظاهرة التي بدت غريبة على البعض، أثارت تساؤلات حول أسبابها رغم ارتفاع الحرارة.



