"قاتل على الجبهة".. توقيف إرهابي في بلدة جنوبية!

اعلن مكتب الزهراني في المديرية العامة لامن الدولة في بيان، انه "بنتيجة الرصد والمتابعة ، اوقف المكتب، السوري (م. ي) في محلة الصرفند جنوب ، وذلك لقتاله في صفوف الارهابية لعدة سنوات (٢٠١٦-٢٠١٩) ، حيث تبين خضوعه لعدة دورات عسكرية وشرعية وقاتل في عدة محاور في ريف حلب وريف ادلب وحماه السوريين.



