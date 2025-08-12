الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

كيف انفجر مخزن "الحزب"؟(الشرق الأوسط)

2025-08-12 | 01:23
كيف انفجر مخزن "الحزب"؟(الشرق الأوسط)
كيف انفجر مخزن "الحزب"؟(الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن القضاء «لم يفتح تحقيقاً عدلياً في الحادث بانتظار نتائج التحقيقات الأولية، ومعرفة ما إذا كان الانفجار نتيجة خطأ تقني أم عمل أمني».

وأشار إلى «وجود عوامل عدّة ربما تسببت في الانفجار. الأول: عامل الطقس وارتفاع درجة الحرارة، خصوصاً أن المستودع الذي انفجر غير مبرّد. والثاني: طريقة حفظ الأسلحة الموضبة فيه. وثالثاً: طبيعة الارتجاجات التي أحدثها القصف الإسرائيلي للمنطقة والتي أدت إلى اضطرابات في تخزين الأسلحة، والرابع إمكانية وجود خلل تقني بأحد الصواريخ أدى إلى انفجاره خلال التحميل».

وشدد المصدر الأمني على أن «تحقيقات مديرية المخابرات، تأخذ في الحسبان كل هذه الاحتمالات، وربما يكون هناك سبب آخر، وهذا ما ستظهره التحقيقات في الساعات المقبلة»، مؤكداً أن الجيش «يبدي اهتماماً بالغاً بالكشف عن حقيقة ما وقع دون أي توظيف للحادثة المؤسفة».
محليات

لبنان

الجديد

محليات

لبنان

الجديد

Aljadeed
موقف حاسم.. هذا ما سيقوله عون أمام لاريجاني غدًا
مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!

مروّجي مخدرات في قبضة القوى الأمنية
03:19

مروّجي مخدرات في قبضة القوى الأمنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

03:19

مروّجي مخدرات في قبضة القوى الأمنية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

موقف حاسم.. هذا ما سيقوله عون أمام لاريجاني غدًا
01:42

موقف حاسم.. هذا ما سيقوله عون أمام لاريجاني غدًا

كشفت مصادر للأنباء الإلكترونية أن الرئيس عون سيعلن أمام لاريجاني موقفه الواضح والحاسم لجهة تنفيذ حصرية السلاح الواردة في البيان الوزاري، وفي الوقت نفسه إلزام إسرائيل بتطبيق ما عليها في الورقة الأميركية، وأن رئيس الحكومة نواف سلام سيكون حاسماً أيضاً، وسيبلغ زائره استياء لبنان مما يعتبر تدخلاً في الشؤون اللبنانية.

01:42

موقف حاسم.. هذا ما سيقوله عون أمام لاريجاني غدًا

كشفت مصادر للأنباء الإلكترونية أن الرئيس عون سيعلن أمام لاريجاني موقفه الواضح والحاسم لجهة تنفيذ حصرية السلاح الواردة في البيان الوزاري، وفي الوقت نفسه إلزام إسرائيل بتطبيق ما عليها في الورقة الأميركية، وأن رئيس الحكومة نواف سلام سيكون حاسماً أيضاً، وسيبلغ زائره استياء لبنان مما يعتبر تدخلاً في الشؤون اللبنانية.

مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!
15:23

مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!

أكد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله "أوهام ساذجة".

وذكر أن ملحمة أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة.

15:23

مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!

أكد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أن الحديث عن الاحتلال الكامل لغزة ونزع سلاح حزب الله "أوهام ساذجة".

وذكر أن ملحمة أربعينية الإمام الحسين تمثل نموذجًا للصمود في مواجهة الباطل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الحقيقة حية في ظل التحديات الراهنة.

مروّجي مخدرات في قبضة القوى الأمنية
03:19
موقف حاسم.. هذا ما سيقوله عون أمام لاريجاني غدًا
01:42
مجدداً.. كلام إيراني عن نزع سلاح "حزب الله": أوهام!
15:23
مراسل الجديد: اطلاق نار كثيف في مخيم برج البراجنة
15:19
أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
15:04
"قاتل على الجبهة".. توقيف إرهابي في بلدة جنوبية!
14:32
