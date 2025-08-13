الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

لاريجاني: اسرائيل تحولت الى حيوان مفترس لكن "حزب الله" يقف بوجهها

2025-08-13 | 07:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لاريجاني: اسرائيل تحولت الى حيوان مفترس لكن "حزب الله" يقف بوجهها
لاريجاني: اسرائيل تحولت الى حيوان مفترس لكن "حزب الله" يقف بوجهها
مقالات ذات صلة
لاريجاني: اسرائيل تحولت الى حيوان مفترس لكن "حزب الله" يقف بوجهها

محليات

اسرائيل

تحولت

حيوان

مفترس

الله"

بوجهها

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس عون استقبل لاريجاني: تصريحات بعض المسؤولين الايرانيين "غير مُساعدة"
لاريجاني للبنانيين: ننصحكم بالحفاظ على المقاومة

اقرأ ايضا في محليات

بيان صادر عن تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت
09:42

بيان صادر عن تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت


بعد تقاعس مجلس النواب بكتله ونوابه المستقلين – الذين تواصلنا مع معظمهم – عن مساعدتنا في وضع اقتراح قانون معجّل مكرّر على جدول أعمال المجلس، والذي يقضي بمساواة جرحى انفجار مرفأ بيروت بجرحى الجيش اللبناني، وذلك رغم الوعود التي أُعطيت لنا ورغم معاناة الجرحى وإهمالهم المستمر منذ أربع سنوات ونصف،

09:42

بيان صادر عن تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت


بعد تقاعس مجلس النواب بكتله ونوابه المستقلين – الذين تواصلنا مع معظمهم – عن مساعدتنا في وضع اقتراح قانون معجّل مكرّر على جدول أعمال المجلس، والذي يقضي بمساواة جرحى انفجار مرفأ بيروت بجرحى الجيش اللبناني، وذلك رغم الوعود التي أُعطيت لنا ورغم معاناة الجرحى وإهمالهم المستمر منذ أربع سنوات ونصف،

قوارض وحشرات.. إقفال مسلخ في صيدا
09:42

قوارض وحشرات.. إقفال مسلخ في صيدا

أصدر محافظ الجنوب منصور ضو قرار باقفال مسلخ صيدا استناداً الى نتائج الكشف الميداني الذي نظم من قبل مراقبي مصالح الصحة ،الاقتصاد ، والزراعة في الجنوب، وطلبوا بموجبه إيقاف العمل بالمسلخ ، لعدم استيفائه لادنى الشروط الصحية والفنية وشروط السلامة العامة .

09:42

قوارض وحشرات.. إقفال مسلخ في صيدا

أصدر محافظ الجنوب منصور ضو قرار باقفال مسلخ صيدا استناداً الى نتائج الكشف الميداني الذي نظم من قبل مراقبي مصالح الصحة ،الاقتصاد ، والزراعة في الجنوب، وطلبوا بموجبه إيقاف العمل بالمسلخ ، لعدم استيفائه لادنى الشروط الصحية والفنية وشروط السلامة العامة .

رجي عن لقاء لاريجاني: "حتى لو أنا عندي وقت ما بدي استقبلو"
09:21

رجي عن لقاء لاريجاني: "حتى لو أنا عندي وقت ما بدي استقبلو"

قال وزير الخارجية يوسف رجي عند مغادرته السراي الحكومي ردّاً على ما قاله لاريجاني:"حتى لو أنا عندي وقت ما بدي استقبلوا"

09:21

رجي عن لقاء لاريجاني: "حتى لو أنا عندي وقت ما بدي استقبلو"

قال وزير الخارجية يوسف رجي عند مغادرته السراي الحكومي ردّاً على ما قاله لاريجاني:"حتى لو أنا عندي وقت ما بدي استقبلوا"

يحدث الآن

اخترنا لك
بيان صادر عن تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت
09:42
قوارض وحشرات.. إقفال مسلخ في صيدا
09:42
رجي عن لقاء لاريجاني: "حتى لو أنا عندي وقت ما بدي استقبلو"
09:21
في لبنان.. افاعي خطيرة وتحذير رسمي!
08:50
انقطاع الكهرباء و"تدافع" بالأسئلة.. لاريجاني بعين التينة
08:13
الحدث - واصف حركة - الحلقة الكاملة
08:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025