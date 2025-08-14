الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ايران لن تتدخل بسلاح "حزب الله".. إلا إذا! (نداء الوطن)

2025-08-14 | 00:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ايران لن تتدخل بسلاح &quot;حزب الله&quot;.. إلا إذا! (نداء الوطن)
ايران لن تتدخل بسلاح "حزب الله".. إلا إذا! (نداء الوطن)

علمت صحيفة "نداء الوطن"، أن الكلام الحازم الذي أدلى به الرئيس عون أمام لاريجاني جاء في معرض الاعتراض على التصريحات الإيرانية، وتفاجأ لاريجاني بموقف عون ما دفعه إلى التعامل بليونة، حيث أكد أنه هو المسؤول عن الملف اللبناني وما صدر عنه يعبر عن موقف إيران، فقاطعه عون وأشار إلى التصريحات الإيرانية التي اعترضت على القرار الحكومي، فأشار إلى أن "تلك التصريحات لا تعبر عن موقف طهران الرسمي فكلامي في المطار هو من يعبر وهناك بعض التصاريح من مسؤولين إيرانيين لا يمكن ضبطها".

وأشار إلى موقف وزير الخارجية يوسف رجي عالي السقف ليقول كما تصدر عندنا تصاريح يصدر عندكم تصاريح قاسية.

وأكد لاريجاني لعون احترامه للقرار الحكومي الأخير لكنه دعا إلى توافق كل الأطراف وعدم وقوع صدام، مشددًا على أن "بلاده لن تتدخل في سلاح "حزب الله" إلا إذا طلبت الدولة اللبنانية منها، ذلك معتبرًا أن "الحزب" قوة لبنانية ويجب الحوار معها.
 
 
 
مقالات ذات صلة
ايران لن تتدخل بسلاح "حزب الله".. إلا إذا! (نداء الوطن)

محليات

ايران

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لا موعد لمناقشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح! (اللواء)
الرئيس عون قطع الطريق على لاريجاني: سلاح حزب الله صار في عهدة الحكومة! (الأخبار)

اقرأ ايضا في محليات

ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟
03:09

ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟

استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمين المجلس الأعلى للأمن ‏القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق له، ‏بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.

03:09

ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟

استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أمين المجلس الأعلى للأمن ‏القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق له، ‏بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.

في شبعا.. مناشير اسرائيلية! (صورة)
Play
01:36

في شبعا.. مناشير اسرائيلية! (صورة)

ألقى العدو الإسرائيلي مناشير تحذيرية على بلدة شبعا، محذراً المواطنين من عبور الخط الأحمر الوهمي.

01:36

في شبعا.. مناشير اسرائيلية! (صورة)

ألقى العدو الإسرائيلي مناشير تحذيرية على بلدة شبعا، محذراً المواطنين من عبور الخط الأحمر الوهمي.

يحدث الآن

اخترنا لك
ماذا دار بين الشيخ نعيم قاسم ولاريجاني؟
03:09
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف آلية بوكلين بصاروخ في بلدة يارون بعد قيام محلقة بإستهدافها بقنبلة ما أدى إلى اعطابها
02:33
في شبعا.. مناشير اسرائيلية! (صورة)
01:36
صفة "نازح".. قرار مرتقب للسلطات اللبنانية!
01:20
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد رعاة الماشية في خراج بلدة شبعا دون وقوع إصابات بشرية
01:07
صورة حال لبنان: "سوداوية"! (الجمهورية)
00:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025