ايران لن تتدخل بسلاح "حزب الله".. إلا إذا! (نداء الوطن)
علمت صحيفة "نداء الوطن"، أن الكلام الحازم الذي أدلى به الرئيس عون أمام لاريجاني جاء في معرض الاعتراض على التصريحات الإيرانية، وتفاجأ لاريجاني بموقف عون ما دفعه إلى التعامل بليونة، حيث أكد أنه هو المسؤول عن الملف اللبناني وما صدر عنه يعبر عن موقف إيران، فقاطعه عون وأشار إلى التصريحات الإيرانية التي اعترضت على القرار الحكومي، فأشار إلى أن "تلك التصريحات لا تعبر عن موقف طهران الرسمي فكلامي في المطار هو من يعبر وهناك بعض التصاريح من مسؤولين إيرانيين لا يمكن ضبطها".
وأشار إلى موقف وزير الخارجية يوسف
رجي عالي السقف ليقول كما تصدر عندنا تصاريح يصدر عندكم تصاريح قاسية.
وأكد لاريجاني لعون احترامه للقرار الحكومي الأخير لكنه دعا إلى توافق كل الأطراف وعدم وقوع صدام، مشددًا على أن "بلاده لن تتدخل في سلاح "حزب الله
" إلا إذا طلبت الدولة اللبنانية
منها، ذلك معتبرًا أن "الحزب" قوة لبنانية ويجب الحوار معها.