كأس آسيا لكرة السلة: نيوزيلندا إلى نصف النهائي على حساب لبنان

ضيّع منتخب فوزاً كان بالمتناول، حين خسر في ربع لكرة السلة الجارية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة بالمملكة السعودية، امام منتخب بنتيجة (٨٦-٩٠).

وفشل منتخب في التأهل إلى الدور نصف النهائي لملاقاة منتخب الصين الذي وصل إلى هذا الدور بعد تغلبه على كوريا الجنوبية (٧٩-٧١)، فيما تلعب استراليا مع ايران في نصف النهائي الثاني.

وكان منتخب لبنان بدأ المسابقة بشكل مرتبك، ففاز بصعوبة على قطر (٨٤-٨٠) ثم خسر توالياً امام استراليا (٨٠-٩٣) وكوريا الجنوبية (٨٦-٩٧)، وحل ثالثاً في المجموعة الاولى ليلعب الملحق المؤهل إلى ربع النهائي، مستعيداً شخصيته حين هزم اليابان (٩٧-٧٣).

وفي مواجهة ، المصنفة ٢٢ عالمياً، بدأ "رجال الارز" (٢٩ عالمياً) بصحوة مرعبة، اذ تفوقوا في الربع الاول بشكل كاسح (٣٢-١٢)، ثم خسروا الربع الثاني (١٣-١٨)، إلا انهم حافظوا على تقدمهم مع انتصاف اللقاء (٤٥-٣٠).

وتابع المنتخب النيوزيلندي محاولاته لتقليص النتيجة، وانهى الربع الثالث لصالحه (٢٦-١٧)، مقلصاً الفرق إلى (٦٢-٥٦)، ليبدأ الربع الأخير مشتعلاً.

في هذا الربع، تنافس المنتخبان بحدّة، وتكافأ اللعب، وتعادلت الكفة (٧٢-٧٢) قبل ٣،٣٠ دقيقة على النهاية، ثم تقدم النيوزيلنديون لاول مرة، وانهوا المباراة لمصلحتهم (٩٠-٨٦).



منتخب لبنان، كأس لكرة السلة، منتخب نيوزيلندا