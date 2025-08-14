كأس آسيا لكرة السلة: نيوزيلندا إلى نصف النهائي على حساب لبنان

وفشل منتخب لبنان
في التأهل إلى الدور نصف النهائي لملاقاة منتخب الصين الذي وصل إلى هذا الدور بعد تغلبه على كوريا الجنوبية (٧٩-٧١)، فيما تلعب استراليا مع ايران في نصف النهائي الثاني.
وكان منتخب لبنان بدأ المسابقة بشكل مرتبك، ففاز بصعوبة على قطر (٨٤-٨٠) ثم خسر توالياً امام استراليا (٨٠-٩٣) وكوريا الجنوبية (٨٦-٩٧)، وحل ثالثاً في المجموعة الاولى ليلعب الملحق المؤهل إلى ربع النهائي، مستعيداً شخصيته حين هزم اليابان (٩٧-٧٣).
وفي مواجهة نيوزيلندا
، المصنفة ٢٢ عالمياً، بدأ "رجال الارز" (٢٩ عالمياً) بصحوة مرعبة، اذ تفوقوا في الربع الاول بشكل كاسح (٣٢-١٢)، ثم خسروا الربع الثاني (١٣-١٨)، إلا انهم حافظوا على تقدمهم مع انتصاف اللقاء (٤٥-٣٠).
وتابع المنتخب النيوزيلندي محاولاته لتقليص النتيجة، وانهى الربع الثالث لصالحه (٢٦-١٧)، مقلصاً الفرق إلى (٦٢-٥٦)، ليبدأ الربع الأخير مشتعلاً.
في هذا الربع، تنافس المنتخبان بحدّة، وتكافأ اللعب، وتعادلت الكفة (٧٢-٧٢) قبل ٣،٣٠ دقيقة على النهاية، ثم تقدم النيوزيلنديون لاول مرة، وانهوا المباراة لمصلحتهم (٩٠-٨٦).
منتخب لبنان، كأس آسيا
لكرة السلة، منتخب نيوزيلندا