4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

كأس آسيا لكرة السلة: نيوزيلندا إلى نصف النهائي على حساب لبنان

2025-08-14 | 13:59
كأس آسيا لكرة السلة: نيوزيلندا إلى نصف النهائي على حساب لبنان
كأس آسيا لكرة السلة: نيوزيلندا إلى نصف النهائي على حساب لبنان

ضيّع منتخب لبنان فوزاً كان بالمتناول، حين خسر في ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة الجارية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة بالمملكة العربية السعودية، امام منتخب نيوزيلندا بنتيجة (٨٦-٩٠).

وفشل منتخب لبنان في التأهل إلى الدور نصف النهائي لملاقاة منتخب الصين الذي وصل إلى هذا الدور بعد تغلبه على كوريا الجنوبية (٧٩-٧١)، فيما تلعب استراليا مع ايران في نصف النهائي الثاني.
وكان منتخب لبنان بدأ المسابقة بشكل مرتبك، ففاز بصعوبة على قطر (٨٤-٨٠) ثم خسر توالياً امام استراليا (٨٠-٩٣) وكوريا الجنوبية (٨٦-٩٧)، وحل ثالثاً في المجموعة الاولى ليلعب الملحق المؤهل إلى ربع النهائي، مستعيداً شخصيته حين هزم اليابان (٩٧-٧٣).
وفي مواجهة نيوزيلندا، المصنفة ٢٢ عالمياً، بدأ "رجال الارز" (٢٩ عالمياً) بصحوة مرعبة، اذ تفوقوا في الربع الاول بشكل كاسح (٣٢-١٢)، ثم خسروا الربع الثاني (١٣-١٨)، إلا انهم حافظوا على تقدمهم مع انتصاف اللقاء (٤٥-٣٠).
وتابع المنتخب النيوزيلندي محاولاته لتقليص النتيجة، وانهى الربع الثالث لصالحه (٢٦-١٧)، مقلصاً الفرق إلى (٦٢-٥٦)، ليبدأ الربع الأخير مشتعلاً.
في هذا الربع، تنافس المنتخبان بحدّة، وتكافأ اللعب، وتعادلت الكفة (٧٢-٧٢) قبل ٣،٣٠ دقيقة على النهاية، ثم تقدم النيوزيلنديون لاول مرة، وانهوا المباراة لمصلحتهم (٩٠-٨٦).

منتخب لبنان، كأس آسيا لكرة السلة، منتخب نيوزيلندا 
كأس آسيا لكرة السلة: نيوزيلندا إلى نصف النهائي على حساب لبنان

محليات

منتخب لبنان

لبنان

كرة السلة

نيوزلاندا

كأس آسيا

مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف آلية بوكلين بصاروخ في بلدة يارون بعد قيام محلقة بإستهدافها بقنبلة ما أدى إلى اعطابها
في شبعا.. خط احمر إسرائيلي "ممنوع" التجاوز! (صورة)

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟
15:15

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟

تصريح الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من عين التينة أثار جدلاً واسعاً... فهل هي غلطة أم رسالة؟

شاهد التقرير:

15:15

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟

تصريح الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من عين التينة أثار جدلاً واسعاً... فهل هي غلطة أم رسالة؟

شاهد التقرير:

إسرائيل الكبرى تشمل مواقع لبنانية.. مخطط خطير يظهر إلى العلن
15:11

إسرائيل الكبرى تشمل مواقع لبنانية.. مخطط خطير يظهر إلى العلن

كثر الحديث في الأيام الماضية وفي الإعلام الإسرائيلي حول تلميح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة إسرائيل الكبرى… فما هي؟

شاهد التقرير:

15:11

إسرائيل الكبرى تشمل مواقع لبنانية.. مخطط خطير يظهر إلى العلن

كثر الحديث في الأيام الماضية وفي الإعلام الإسرائيلي حول تلميح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة إسرائيل الكبرى… فما هي؟

شاهد التقرير:

وزير الخارجية الإيراني: حزب الله مستقل يتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان
15:53
لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟
15:15
إسرائيل الكبرى تشمل مواقع لبنانية.. مخطط خطير يظهر إلى العلن
15:11
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عدة مسارات تحت أرضية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
14:20
مراسل الجديد: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق برغز والجرمق والمحودية
14:16
مراسل الجديد: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت وجبل لبنان وإقليم الخروب وساحل المتن
14:09
