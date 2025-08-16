الى لبنان.. ماذا يحمل المبعوث الاميركي معه يوم الإثنين؟ تابعوا نشرة اخبار الجديد بعد قليل

أفاد مراسل "الجديد" أن بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريقي الصرفند والقصيبة بفوز نظيف للصرفند، أقدم عدد من جمهور فريق القصيبة على اقتحام أرض الملعب والاعتداء على لاعبي الفريق الفائز وعلى الحكم الدولي علي جواد رضا الذي كان يقود المباراة.

وتطور الاشكال الى إطلاق نار كثيف بين المنازل المحيطة بالملعب، وسادت حال من التوتر والذعر بين الأهالي.

تدخلت القوى الامنية على الفور وتم نقل الحكم رضا الى احدى مستشفيات النبطية حيث ادخل الى غرفة العناية الفائقة.