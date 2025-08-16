الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

التجديد لليونيفيل لم يحسم بعد.. تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل

2025-08-16 | 12:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
التجديد لليونيفيل لم يحسم بعد.. تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل
التجديد لليونيفيل لم يحسم بعد.. تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل
مقالات ذات صلة
التجديد لليونيفيل لم يحسم بعد.. تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة بعد قليل

محليات

لليونيفيل

بعد..

تابعوا

التفاصيل

المشهد

السياسي

النشرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسؤول في "حزب الله": نعيم قاسم لم يهدد.. ولكن!
نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله للجزيرة: الأمين العام حذر من الفتنة ووصف قرار تسليم السلاح بأنه يؤدي إليها

اقرأ ايضا في محليات

في كفرصير.. الملعب البلدي تحوّل إلى ساحة معركة
03:46

في كفرصير.. الملعب البلدي تحوّل إلى ساحة معركة

أفاد مراسل "الجديد" أن بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريقي الصرفند والقصيبة بفوز نظيف للصرفند، أقدم عدد من جمهور فريق القصيبة على اقتحام أرض الملعب والاعتداء على لاعبي الفريق الفائز وعلى الحكم الدولي علي جواد رضا الذي كان يقود المباراة.
وتطور الاشكال الى إطلاق نار كثيف بين المنازل المحيطة بالملعب، وسادت حال من التوتر والذعر بين الأهالي.
تدخلت القوى الامنية على الفور وتم نقل الحكم رضا الى احدى مستشفيات النبطية حيث ادخل الى غرفة العناية الفائقة.

03:46

في كفرصير.. الملعب البلدي تحوّل إلى ساحة معركة

أفاد مراسل "الجديد" أن بعد انتهاء المباراة التي جمعت فريقي الصرفند والقصيبة بفوز نظيف للصرفند، أقدم عدد من جمهور فريق القصيبة على اقتحام أرض الملعب والاعتداء على لاعبي الفريق الفائز وعلى الحكم الدولي علي جواد رضا الذي كان يقود المباراة.
وتطور الاشكال الى إطلاق نار كثيف بين المنازل المحيطة بالملعب، وسادت حال من التوتر والذعر بين الأهالي.
تدخلت القوى الامنية على الفور وتم نقل الحكم رضا الى احدى مستشفيات النبطية حيث ادخل الى غرفة العناية الفائقة.

ردًّا على قاسم.. سلام: لا رجوع للحرب الأهلية (الشرق الأوسط)
00:38

ردًّا على قاسم.. سلام: لا رجوع للحرب الأهلية (الشرق الأوسط)

قال رئيس الحكومة نواف سلام: "كلام الأمين العم لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اليوم هو كلام دعائي تعبوي موجّه لجمهور "حزب الله".

00:38

ردًّا على قاسم.. سلام: لا رجوع للحرب الأهلية (الشرق الأوسط)

قال رئيس الحكومة نواف سلام: "كلام الأمين العم لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اليوم هو كلام دعائي تعبوي موجّه لجمهور "حزب الله".

يحدث الآن

اخترنا لك
التمديد لـ"اليونيفيل" سيمرّ.. ولكن بشروط! (المدن)
04:01
في كفرصير.. الملعب البلدي تحوّل إلى ساحة معركة
03:46
ردًّا على قاسم.. سلام: لا رجوع للحرب الأهلية (الشرق الأوسط)
00:38
أورتاغوس وبرّاك في بيروت.. هذا ما يتضمنه جدول أعمالهما (الانباء)
00:16
مخطّطٌ خطير لخطف عناصر من الجيش اللبناني
16:06
معلومات الجديد: أميركا تريد التجديد لليونيفيل لمدة عام واحد وأخير أما فرنسا ترغب بالتجديد دون مهلة أو سقف زمني
13:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025