الجيش يُداهم محطات محروقات.. ما القصة؟

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صور المواطن (ع.ف.) لارتكابه جرائم مختلفة: الانتماء إلى عصابة مسلحة، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى فتح حوار حول قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه لا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي.
أفادت مراسلة "الجديد"، بأن الأجهزة الأمنية اللبنانية أحبطت محاولة تسلل لأقل من عشرة عناصر سوريين عبر السلسلة الشرقية من مرتفعات كفرزبد وقوسايا.وتصدّ لهم الجيش اللبناني لحظة تخطيهم السواتر الترابية، وأجبرهم على التراجع، وسط انتشار واسع للجيش على طول الحدود وتشديد على ضبطها بالكامل.
ساعات من الترقب اللبناني لطروحات الموفد الأميركي توم برّاك ونائبة مسؤول الشؤون الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط مورغان أورتاغوس/ فصباح الإثنين سيتلقف لبنان الموقف الدولي بعد قرار حصرية السلاح في مجلس الوزراء ومعه الطروحات الاميركية والتفاصيل التنفيدية لعدد من النقاط العالقة