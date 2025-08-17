الجيش يُداهم محطات محروقات.. ما القصة؟

صدر عن – مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش محطات محروقات غير شرعية تُستخدم في عمليات التهريب في منطقة مشاريع – ، وأوقفت ٣ أشخاص وضبطت كمية من المعدات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مادتَي البنزين والمازوت المُعدّة للتهريب.



