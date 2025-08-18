الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

لهذا السبب رافقت أورتاغوس براك الى لبنان

2025-08-18 | 00:39
لهذا السبب رافقت أورتاغوس براك الى لبنان
لهذا السبب رافقت أورتاغوس براك الى لبنان

جاء في صحيفة الديار:

علمت «الديار» ان مرافقة اورتاغوس لباراك سببها الاساسي انها الممسكة راهنا من الجانب الاميركي بملف التجديد لقوات اليونيفيل. وفي هذا الاطار، شددت المصادر الرسمية اللبنانية على ان «لبنان سيؤكد لها اصراره على التجديد للقوات الدولية وفق القواعد المعمول بها راهنا ومن دون توسيع صلاحياتها، من منطلق ان دورها اساسي راهنا في مساعدة ومساندة الجيش لتطبيق المطلوب منه جنوبي الليطاني كما استلام مهمة التنسيق مع اسرائيل التي لا تزال تحتل قسما من اراضيه، هذا عدا المهام الاجتماعية والانسانية التي تقوم بها في منطقة لا تزال منكوبة وتحتاج الى الكثير للنهوض من جديد».

لهذا السبب رافقت أورتاغوس براك الى لبنان

محليات

لبنان

الجديد

مراسل الجديد: وصول الموفدين الأميركيَّين برّاك وأورتاغوس إلى قصر بعبدا
قيادة حزب الله تراقب

ابتسامة بعد اللقاء.. أورتاغوس "النجمة" (شاهد الفيديو)
Play
03:05

ابتسامة بعد اللقاء.. أورتاغوس "النجمة" (شاهد الفيديو)

على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث الاميركي توم باراك في قصر بعبدا، ظهرت الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى جانب باراك وعلى وجهها "بسمة" لافتة، وقد صرح باراك ان "السيدة اورتاغوس عادة كجزء من فريقنا بتوصية من الرئيس دونالد ترامب لتعود هذه النجمة تلمع في الشرق الأوسط".

03:05

ابتسامة بعد اللقاء.. أورتاغوس "النجمة" (شاهد الفيديو)

على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث الاميركي توم باراك في قصر بعبدا، ظهرت الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى جانب باراك وعلى وجهها "بسمة" لافتة، وقد صرح باراك ان "السيدة اورتاغوس عادة كجزء من فريقنا بتوصية من الرئيس دونالد ترامب لتعود هذه النجمة تلمع في الشرق الأوسط".

باراك من بعبدا: نزع سلاح حزب الله هو لمصلحة الشيعة
02:44

باراك من بعبدا: نزع سلاح حزب الله هو لمصلحة الشيعة

قال المبعوث الأميركي توم باراك أن نزع سلاح "حزب الله" هو لمصلحة الشيعة وليس ضدهم واعادة الاعمار سيكون في كل لبنان وليس بالجنوب فقط.

02:44

باراك من بعبدا: نزع سلاح حزب الله هو لمصلحة الشيعة

قال المبعوث الأميركي توم باراك أن نزع سلاح "حزب الله" هو لمصلحة الشيعة وليس ضدهم واعادة الاعمار سيكون في كل لبنان وليس بالجنوب فقط.

عون أمام برّاك وأورتاغوس: المطلوب هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة ومزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة اعادة الإعمار
03:36
ابتسامة بعد اللقاء.. أورتاغوس "النجمة" (شاهد الفيديو)
03:05
باراك من بعبدا: نزع سلاح حزب الله هو لمصلحة الشيعة
02:44
باراك: بعد خطوة لبنان هناك خطوة منتظرة من اسرائيل وعلى الجميع ان يتعاون بعيداً عن العدائية والمواجهة
02:41
باراك: نزع سلاح "حزب الله" هو لمصلحة الشيعة وليس ضدهم واعادة الاعمار سيكون في كل لبنان وليس بالجنوب فقط
02:39
باراك: اعدنا السيدة اورتاغس كجزء من فريقنا بتوصية من الرئيس ترامب
02:38
