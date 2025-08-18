لهذا السبب رافقت أورتاغوس براك الى لبنان

علمت «الديار» ان مرافقة اورتاغوس لباراك سببها الاساسي انها الممسكة راهنا من الجانب الاميركي بملف التجديد لقوات اليونيفيل. وفي هذا الاطار، شددت المصادر الرسمية اللبنانية على ان «لبنان سيؤكد لها اصراره على التجديد للقوات الدولية وفق القواعد المعمول بها راهنا ومن دون توسيع صلاحياتها، من منطلق ان دورها اساسي راهنا في مساعدة ومساندة الجيش لتطبيق المطلوب منه جنوبي الليطاني كما استلام مهمة التنسيق مع اسرائيل التي لا تزال تحتل قسما من اراضيه، هذا عدا المهام الاجتماعية والانسانية التي تقوم بها في منطقة لا تزال منكوبة وتحتاج الى الكثير للنهوض من جديد».
على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده المبعوث الاميركي توم باراك في قصر بعبدا، ظهرت الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى جانب باراك وعلى وجهها "بسمة" لافتة، وقد صرح باراك ان "السيدة اورتاغوس عادة كجزء من فريقنا بتوصية من الرئيس دونالد ترامب لتعود هذه النجمة تلمع في الشرق الأوسط".
قال المبعوث الأميركي توم باراك أن نزع سلاح "حزب الله" هو لمصلحة الشيعة وليس ضدهم واعادة الاعمار سيكون في كل لبنان وليس بالجنوب فقط.