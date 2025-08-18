سلام بعد لقائه برّاك: على الجانب الأميركي الضغط على اسرائيل

وشدد سلام خلال لقائه السفير
توم براك، يرافقه مستشارة البعثة الأميركية في الأمم المتحدة مورغان أورتاغوس
، والسفيرة الأميركية ليزا جونسون
على "وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى".
وتابع سلام: "الأولوية هي دعم وتعزيز قدرات القوات
المسلحة اللبنانية، مالاً وعتاداً، بما يمكّنها من أداء المهام المطلوبة منها". وأكّد، في السياق نفسه، على أهمية التجديد لقوات اليونيفيل نظرًا لدورها في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة في الجنوب.
ومن جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة إلى إعلان التزام دولي واضح بعقد مؤتمر لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان
. كما تناول البحث المستجدات في سوريا
، حيث شدّد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدتها وتعزيز الاستقرار فيها.
وبدوره قدّم السفير براك التعازي باستشهاد العسكريين في الجنوب الأسبوع الماضي، ونوه بالقرارات الحكومية الأخيرة
.