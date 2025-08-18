اهالي ضحايا المرفأ: القاضي الذي يحقق مع وليام نون هو نفسه الذي اوقف المذكرة بحق فنيانونس

تستنكر لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ لما وصلت إليه بعض الأبواق المأجورة التابعة للجهات التي سبق أن هددت وعرقلت التحقيق من زج أحد أهالي الشهداء "وليم نون ' بمزاعم تتعلق بجرائم التعامل مع وإثارة النعرات الطائفية ، الأمر الذي لا يمت إلى الواقع والحقيقة بأية صلة والمستغرب توقيته.

ويهم اللجنة التأكيد على إبقاء ملف التحقيق في أكبر تفجير بالتاريخ بعيدا' عن زواريب الأبواق المغرضة والمستمرة بنهجها من كم الأفواه وتخويف الأهالي عبر زجهم في جرائم ليسوا بواردها على الإطلاق.



وتحذر اللجنة تلك الأبواق من مغبة أفعالها المشكوك بأمرها خاصة أن القاضي الذي باشر التحقيق مع وليم نون هو الذي سبق أن اتخذ إجراءات غير مبررة في تحقيقات المرفأ لناحية وقف مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه فنيانونس.



إن ما يطال أحد الأهالي يطال كل الأهالي الذين لن تثنيهم وتخيفهم هذه المزاعم والأفعال المستغربة بمضمونها وتوقيتها، ويؤكدون مرارا وتكرارا أنهم لن يتوقفوا عن الكلام والأفعال المسؤولة لغاية تحقيق غايتهم وهي محاسبة كل مسؤول عن التفجير.