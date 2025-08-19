الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

المفتي دريان: لن يكون هناك حرب أهلية في لبنان لأن الجميع لا يريدها

2025-08-19 | 04:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المفتي دريان: لن يكون هناك حرب أهلية في لبنان لأن الجميع لا يريدها
المفتي دريان: لن يكون هناك حرب أهلية في لبنان لأن الجميع لا يريدها

أقيم حفل تكريمي على شرف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بدعوة من رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو بدارته في الجبل بحمدون الضيعة بحضور وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار والنواب فؤاد مخزومي و وضاح الصادق وحسن مراد والوزيرين السابقان محمد شقير وبسام مولوي ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء الركن محمد المصطفى وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد والعديد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والقضائية والإعلامية والاجتماعية والنقابية والرياضية.

والقى الجوزو كلمة اعتبر فيها ان المفتي دريان ركيزة من ركائز الوحدة الوطنية، واكد دعمه لدار الفتوى ومؤسساتها، وفي طليعتها صندوق الزكاة الذي كان وسيبقى صرحاً إنسانياً رائداً في خدمة المحتاجين في المجتمع وفي دعم المبادرات الخيرية والاجتماعية.
وقال: "تمكّن صندوق الزكاة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام من تحقيق نمو يقارب ٤٤٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو مؤشر واضح أننا على الطريق الصحيح نحو بناء مؤسسة مستدامة قادرة على أداء رسالتها لسنوات طويلة".
وأضاف: "نعمل اليوم على استكمال مسيرة التطوير عبر التحول الرقمي والمكننة، لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة موارد الصندوق، بالإضافة إلى تعزيز البنية الإدارية للصندوق، والاستعانة بخبرات وكفاءات جديدة لضمان المزيد من الاحترافية والفعالية في خدمة رسالتنا".
وختم: "نؤكد على مواقفكم الدائمة الداعمة للحكومة و لمؤسساتها الشرعية، والتفافنا حولها في كل ما يعزز وحدة الوطن واستقراره".
 
بدوره تحدث المفتي دريان قائلا: "صندوق الزكاة أثبت كفاءته وجدارته وشفافيته في الأعمال التي يقوم بها، لسد الكثير من حاجات أهلنا وأبناءنا في هذا البلد الذي عانى ما عاناه من الأزمات".
وتابع: "لبنان يمر بمرحلة حساسة ودقيقة للغاية مع تصاعد الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة وخصوصًا على بعض الموضوعات المختلف في معالجتها، مما يتطلب منا تعزيز وحدتنا وتكاتفنا وتعاوننا لإعادة بناء دولتنا والالتفاف حولها ودعم مؤسساتها الشرعية لكي ننهض بوطننا، علينا أن نحافظ دائما على التلاقي فيما بيننا لأن بالتلاقي والمحبة والتشاور نتجاوز الكثير من الصعاب. وعلينا جميعا أحزابا وتيارات سياسية العودة إلى الثوابت الوطنية وأن يسود منطق الدولة، لا نريد إنشاء دويلات تحل محل الدولة، نحن نؤمن بالدولة الواحدة على الأرض اللبنانية والاحتكام الى الدستور واتفاق الطائف الذي أنهى الحرب العبثية الأهلية في لبنان، و أوقف حمام الدم الذي عانينا منه لسنوات".
وأضاف: "لن يكون هناك فتنة مذهبية او طائفية أو حرب أهلية في لبنان، لأننا جميعا لا نريد هذا الأمر أبدا، وسنقف سدا منيعا أمام أي تحريض بهذا الخصوص، ما نريده في لبنان السيد الحر العربي المستقل على جميع أراضيه، فغير هذا المنطق يدخلنا في متاهات كثيرة، وعلينا أن نتمسك بعمقنا العربي الذي نعتز بالانتماء إليه".
وأردف: "لبنان استعاد نسج علاقاته مع الدول العربية الشقيقة على أسس صحيحة ومتينة، والعرب ينظرون إلى لبنان أنه بلد العيش المشترك، ولبنان من صدر الى العالم هذا المفهوم الوطني الجماع المتعدد الأعراق والأجناس واللغات والشرائع".
وختم: "كنت قبل أيام في مصر بالقاهرة في مؤتمر علمي عن صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، التقينا خلاله بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وكان اللقاء معه في غاية الأهمية، وكان لقاء مميزا، ووعدنا بزيارة إلى لبنان، وباسم اللبنانيين جميعا رحبت به ليكون ضيفا عزيزا على لبنان وعلى اللبنانيين لأنني أعتقد أن رسالة الأزهر هي رسالة إسلامية عالمية إنسانية".
مقالات ذات صلة
المفتي دريان: لن يكون هناك حرب أهلية في لبنان لأن الجميع لا يريدها

محليات

لبنان

دار الفتوى

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حاملًا سلاحه.. تحرش بإبن الـ7 سنوات في طرابلس
هذا ما تعهّد به برّاك للرؤساء الثلاثة

اقرأ ايضا في محليات

"سياسيون واعلاميون" لائحة فساد مالي بالكازينو
07:18

"سياسيون واعلاميون" لائحة فساد مالي بالكازينو

حلّ الصحافي والكاتب جوني منيّر ضيف الزميل ريكاردو شدياق حيث كشف عن لائحة من الفساد المالي في كازينو لبنان تضمّ عشرات الأسماء من سياسيين واعلاميين وناشطين.. تابعوا الحلقة في بودكاست ع الجديد.

07:18

"سياسيون واعلاميون" لائحة فساد مالي بالكازينو

حلّ الصحافي والكاتب جوني منيّر ضيف الزميل ريكاردو شدياق حيث كشف عن لائحة من الفساد المالي في كازينو لبنان تضمّ عشرات الأسماء من سياسيين واعلاميين وناشطين.. تابعوا الحلقة في بودكاست ع الجديد.

"إتجار بالبشر واحتيال".. والفاعل بقبضة الأمن
07:12

"إتجار بالبشر واحتيال".. والفاعل بقبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

07:12

"إتجار بالبشر واحتيال".. والفاعل بقبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

يحدث الآن

اخترنا لك
"سياسيون واعلاميون" لائحة فساد مالي بالكازينو
07:18
"إتجار بالبشر واحتيال".. والفاعل بقبضة الأمن
07:12
مراسل "الجديد": قوة من الجيش اللبناني تداهم حي الشراونة في مدينة بعلبك واطلاق نار
07:12
الرئيس عون: العمل جارٍ على إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية
06:59
مراسل الجديد: سقوط طائرة درون اسرائيلية على سطح أحد المنازل في مدينة بنت جبيل
06:53
عمليات إحتيال "محكمة".. وتنبيه من قوى الأمن
06:50
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025