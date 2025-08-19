سلام: تصريحات نتنياهو تهديد مباشر للأمن القومي العربي

أضاف: "وقد شرحت الجهود التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها في سبيل اعادة تفعيل مؤسسات الدولة عن طريق الإصلاحات، ولتعزيز الامن والسيادة والاستقرار..هذا وشددت على أنّ لبنان
يقف صفاً واحداً مع سائر الدول العربية
والإسلامية في رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء إسرائيل
بنيامين نتنياهو
بشأن ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى". وأكّدت أنّ هذه التصريحات تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي
وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
تابع سلام: "كما نددت بسياسات التهجير والتوسع والمجازر الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مما يستوجب تحمّل المجتمع الدولي
مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، والوقوف بوجه السياسات الاسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وقد اكدت على تمسك لبنان بالمبادرة العربية
للسلام التي اعتمدت في قمة بيروت
عام ٢٠٠٢.
من ناحية اخرى شددت على أهمية تعزيز استقرار سوريا
والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها".