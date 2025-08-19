سلام: تصريحات نتنياهو تهديد مباشر للأمن القومي العربي

كتب رئيس الحكومة نواف سلام في تغريدة عبر منصة إكس: "التقيت في عماّن جلالة الملك عبد الثاني بحضور سمو ولي الأمير الحسين بن عبدالله، ودولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان. وجددت الشكر لجلالة الملك والحكومة الأردنية على الدعم المتواصل للبنان في مختلف الميادين خاصة دعم ، ومساندة في المحافل الدولية لا سيما للضغط على اسرائيل كي تنسحب من الأراضي التي ما زالت تحتلها ولوقف اعتداءاتها اليومية".

أضاف: "وقد شرحت الجهود التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها في سبيل اعادة تفعيل مؤسسات الدولة عن طريق الإصلاحات، ولتعزيز الامن والسيادة والاستقرار..هذا وشددت على أنّ يقف صفاً واحداً مع سائر والإسلامية في رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء بنيامين بشأن ما يُسمّى "إسرائيل الكبرى". وأكّدت أنّ هذه التصريحات تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

تابع سلام: "كما نددت بسياسات التهجير والتوسع والمجازر الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مما يستوجب تحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، والوقوف بوجه السياسات الاسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وقد اكدت على تمسك لبنان بالمبادرة للسلام التي اعتمدت في قمة عام ٢٠٠٢.

من ناحية اخرى شددت على أهمية تعزيز استقرار والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها".