مع استمرار النزوح.. لبنان يستعد لإسقاط صفة "النازح" عن السوريين (فيديو)

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع نزع سلاح حزب الله، وسط دولة "ضعيفة"، لا تملك إلا عدّ الغارات "من وراء مكاتب خاوية"، مشيراً في معرض ردّه على تصريحات البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، إلى أن من يريد إسرائيل فليرحل إليه.