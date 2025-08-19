مع استمرار النزوح.. لبنان يستعد لإسقاط صفة "النازح" عن السوريين (فيديو)

أفادت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أن وزير الحرب يسرايل كاتس وافق على خطة هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، والتي سيطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".
نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مشروع القرار الخاص بالتمديد لليونيفيل، وتنص الفقرات العاملة من مسودة مشروع القرار الذي وزعته فرنسا بخصوص التجديد للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، على الآتي:
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه لا توجد قوة في العالم تستطيع نزع سلاح حزب الله، وسط دولة "ضعيفة"، لا تملك إلا عدّ الغارات "من وراء مكاتب خاوية"، مشيراً في معرض ردّه على تصريحات البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، إلى أن من يريد إسرائيل فليرحل إليه.