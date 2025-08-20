بري يُحذر من تهديد خطير لوجود اليونيفيل في لبنان

استقبل رئيس الاستاذ في مقر الرئاسة الثانية في عين عضو الأميركي السيناتور ماركواين مولين ووفد نيابي من الحزبين والديمقراطي ، بحضور السفيرة الاميركية في ليزا جونسون والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان وتناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في .





وقد أثار خلال اللقاء موضوع التمديد لليونيفل المتواجدة في منذ العام 1978 بموجب القرار 425 والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701 والتي لا زالت حتى اللحظة وطوال الاعوام الماضية تصطدم بمواقف الاسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية ، بل على خلاف ذلك يستمر بشن حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701 ، إنما على كل .

وأكد رئيس المجلس أنه وبالرغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الامريكية على وجه الخصوص لجعل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ إتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024 نفاجئ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 وال 1701 ولإتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها ، علما ان الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها يرأسها جنرال أمريكي وينوب عنه جنرال فرنسي ، فكيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده ؟ .