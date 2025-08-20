إرهابيون في منطقة لبنانية… والجيش يتدخل!

"ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت مديرية المخابرات عملية أمنية عند مدخل مدينة صيدا، وأوقفت الفلسطينيين (ن.ع.) و(ا.ح.) و(م.خ.) لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية ومشاركتهم في عديد من الأعمال الإرهابية داخل مخيم عين الحلوة.
كما أنهم مطلوبون لاتجارهم بالأسلحة الحربية وتهريبها من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية، وإطلاقهم النار.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو شنّ غارات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، مستهدفة بنية تحتية، مخازن أسلحة، ومنصّة إطلاق صواريخ.وأشار إلى أن هذه المواقع تشكل خرقًا للتفاهمات مع لبنان، مؤكّدًا أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.