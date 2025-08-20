الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

الإمارات تنفذ رحلة إخلاء لـ155 مريضاً من غزة

2025-08-20 | 15:51
الإمارات تنفذ رحلة إخلاء لـ155 مريضاً من غزة
الإمارات تنفذ رحلة إخلاء لـ155 مريضاً من غزة

نفذت دولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، رحلة إخلاء جديدة لنقل 155 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة مع ذويهم، عبر مطار رامون ومعبر كرم أبوسالم، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 2785 شخصًا منذ بدء الأزمة.

وتأتي هذه العمليات ضمن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لـ1000 طفل فلسطيني جريح و1000 طفل مصاب بالسرطان، في مختلف مستشفيات الدولة، بهدف التخفيف من معاناة المدنيين في غزة.

وأكد سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية، على استمرار جهود الإمارات الإنسانية لنقل الجرحى والمصابين من المدنيين، وتقديم الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية لهم وعائلاتهم، بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات الأمم المتحدة، للحد من التداعيات الإنسانية للأزمة.

