الإمارات تنفذ رحلة إخلاء لـ155 مريضاً من غزة

وتأتي هذه العمليات ضمن توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لـ1000 طفل فلسطيني جريح و1000 طفل مصاب بالسرطان، في مختلف مستشفيات الدولة، بهدف التخفيف من معاناة المدنيين في غزة.
وأكد سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية، على استمرار جهود الإمارات الإنسانية لنقل الجرحى والمصابين من المدنيين، وتقديم الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية لهم وعائلاتهم، بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات الأمم المتحدة، للحد من التداعيات الإنسانية للأزمة.
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو شنّ غارات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، مستهدفة بنية تحتية، مخازن أسلحة، ومنصّة إطلاق صواريخ.وأشار إلى أن هذه المواقع تشكل خرقًا للتفاهمات مع لبنان، مؤكّدًا أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.