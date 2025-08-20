الإمارات تنفذ رحلة إخلاء لـ155 مريضاً من غزة

وتأتي هذه العمليات ضمن توجيهات الشيخ لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لـ1000 طفل فلسطيني جريح و1000 طفل مصاب بالسرطان، في مختلف مستشفيات الدولة، بهدف التخفيف من معاناة المدنيين في غزة.

وأكد الشامسي، مساعد لشؤون التنمية، على استمرار جهود الإنسانية لنقل الجرحى والمصابين من المدنيين، وتقديم الرعاية الطبية والتعليمية والثقافية لهم وعائلاتهم، بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات ، للحد من التداعيات الإنسانية للأزمة.