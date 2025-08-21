النائب ابراهيم منيمنة للجديد: مقاربة الرئيس عون لمسألة قبول حزب الله بحصرية السلاح كان فيها " تفاؤل زيادة"

مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب منفتح على الصيغ التي تؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض إتفاق آخر