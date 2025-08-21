"سري للغاية".. تفاصيل عن الاسرائيلي المفرج عنه في لبنان ووهذه تهمه

افادت معلومات "الجديد" أن الفقرة الاخيرة من ملف التحقيق الخاص بالموقوف الاسرائيلي صالح ابو الذي جرى اطلاق سراحه،

يقترح تسليم صاحب العلاقة الى الجهات المختصة بايعاز من المشرفة على هذا الموضوع، وقد عملية التسليم جرت عند الساعة ١١ من قبل الظهر نفذها الدولي من دون وجود قوى عسكرية، وبحسب ملف التحقيق مصنف بعنوان مكتوم وسري ولا يسمح لاي احد الاطلاع عليه سوى الضباط المختصين باقسام التحقيق، وهو من اصول فلسطينية وحائز على الجنسية الاسرائيلية، وقد اوقف بتهم عدة من بينها مراقبة الحدود، والتحركات المشبوهة، ومواقع .